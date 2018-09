Dialoghi di Trani 2018

Intorno alle paure si è sviluppata una lunga e variegata riflessione filosofica e psicoanalitica che va da Epicuro a Freud, da Kierkegaard ad Heidegger fino alle declinazioni più recenti. La paura sembra un elemento costante e necessario della nostra vita, perché ci spinge non solo a riconoscere i nostri limiti, ma anche a superarli. Sulle Paure vogliono riflettere i Dialoghi di Trani esplorandone le forme che attraversano la quotidianità – spesso ingigantite e deformate dai media – destabilizzandola e creando un senso costante di insicurezza o di perdita: paura radicale, chiusa e indistinta che rischia di bloccarci e indebolirci. Quali sono allora i modi, le riflessioni, le azioni capaci di interpretare, analizzare, criticare le paure per mettere in moto nuove forme di (r)esistenza attiva? La XVII edizione della rassegna è in programma dal 18 al 23 settembre nei luoghi simbolo della Puglia federiciana, dal centro storico di Trani a quelli dei Comuni di Andria, Barletta, Bisceglie e Corato.

Programma delle dirette di Rai Cultura

Venerdì 21 settembre

Ore 9.30 Incontri con l'Autore. E tu splendi. Giuseppe Catozzella e Maria Grazia Rongo;

Ore 10.30 Lezione. Incubi e paure di ieri e di oggi. Luigi Zoja. Interviene Pietro Del Soldà;

Ore 11.30 Lezione. Democrazia e paura del popolo. Una prospettiva storica. Emilio Gentile;

Sabato 22 settembre

Ore 10.00 Dialogo. Il Neandhertal che è in noi. Giorgio Manzi, Telmo Pievani e Gaetano Prisciantelli. A cura di MicroMega

Ore 11.30 Le paure dell'Europa, l'Europa che fa paura. Laurent Joffrin e Giorgio Zanchini. A cura di MicroMega.

Per informazioni: www.idialoghiditrani.com

#DialoghiPaure