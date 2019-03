RAI e intelligenza urbana: dal passato al futuro

Il Centro di Produzione TV Rai di Milano. con RaiPlay e Rai Cultura, partecipa alla Milano Digital Week 2019, la più grande manifestazione italiana dedicata all’educazione, alla cultura e all’innovazione digitale promossa dal Comune di Milano, che si svolegerà dal 13 al 17 marzo.

Il Centro di Produzione TV Rai di Milano è stato tra i primi palazzi in Europa concepito e realizzato per la Radio prima e per la Televisione poi. Da allora, grazie a maestranze di primordine, il Centro di Produzione TV ha saputo restare protagonista dell’industria della comunicazione, contribuendo alla sua evoluzione, anche di quella digitale. Nel corso dell’incontro del 13 marzo, promosso nella sede di Corso Sempione, vi racconteremo come la tecnologia digitale abbia cambiato tutte le nostre attività e professioni e abbia inciso nella realizzazione di programmi e contenuti. Vi parleremo della nostra esperienza per le riprese dei grandi eventi come le dirette dalla Scala, il Giro d’Italia e l’Expo. Vi aggiorneremo su RaiPlay, sul processo di digitalizzazione degli archivi Rai e sulle modalità di consultazione.



Per info www.milanodigitalweek.com