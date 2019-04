Senato &` Cultura: omaggio all`Opera

OMAGGIO ALL’OPERA

Aula del Senato, sabato 6 aprile 2019



Conduce Andrea Delogu



- Canto degli Italiani (Inno italiano)

(eseguito dal Coro del Conservatorio di musica Santa Cecilia di Roma, diretto da Marco Cimagalli)



- Minuto di silenzio in memoria delle vittime del terremoto de L’Aquila



- Proiezione del video dedicato a Franco Zeffirelli



- Consegna di un riconoscimento alla carriera a Franco Zeffirelli



- Francesco Meli (tenore) e Davide Cavalli (pianoforte):

- Giuseppe Verdi - De’ miei bollenti spiriti, da La Traviata

- Giuseppe Verdi - Ah sì ben mio, da Il Trovatore

- Ruggero Leoncavallo - Intermezzo da I Pagliacci (solo pianoforte)

- Giacomo Puccini - Avanti, Urania!

- Giuseppe Verdi - Questa o quella per me pari sono, da Rigoletto

- Giacomo Puccini - Intermezzo da Manon Lescaut (solo pianoforte)

- Giacomo Puccini - E lucevan le stelle, da Tosca

- Gaetano Donizetti - Una furtiva lagrima, da L’Elisir d’amore