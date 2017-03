Le ‘madri’ dell’Europa La parità tra uomini e donne - un principio fondamentale in ogni ordinamento democratico - è un valore che la Comunità europea ha fatto suo sin dagli esordi, inscrivendolo nel suo atto costitutivo. Ma solo dalla seconda metà degli anni ‘70 la parità tra uomini e donne inizia a essere qualcosa di più che un principio formale. Un percorso che conosce un decisivo punto di svolta con le prime elezioni a suffragio universale del parlamento europeo nel 1979. Sono numerose le donne elette, e una di loro diventa la prima presidente del nuovo parlamento. Da quel momento in poi - grazie anche al contributo di queste “madri d’Europa” - le donne possono trovare, nel Parlamento europeo, un’arena privilegiata per la rivendicazione dei propri diritti. Michela Ponzani ne parla a ‘Il tempo e la storia’ con la professoressa Federica Di Sarcina.

L’Europa dei padri fondatori Michela Ponzani e il prof. Fulvio Cammarano ci conducono alla scoperta delle nobili radici dell’unificazione dell'Europa. Essa viene pensata per la prima volta tra le due guerre, quando Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi - un conte cosmopolita, con radici tra la Mitteleuropa e l'Asia - la chiede a gran voce per evitare ulteriori immani tragedie come quelle scatenate dalla Grande Guerra. Resta però inascoltato. Occorrerà un secondo conflitto mondiale e l'orrore dei campi di sterminio perché gli Stati nazionali depongano almeno in parte le loro velleità di supremazia e lascino corso a ideali di pace e di condivisione che, sotterraneamente, hanno sempre trovato corso in alcune élite. A raccogliere la sfida sono alcuni uomini che provengono da zone di faglia, funestate da guerre secolari, come il francese Robert Schuman o il trentino Alcide De Gasperi; visionari cosmopoliti come il visionario Jean Monnet, o grandi cancellieri come Konrad Adenauer. O anticipatori come Altiero Spinelli.

Europa Unita, dai Trattati di Roma all’Euro Dopo la fine della seconda guerra mondiale sono in molti a spingere per un ripensamento dell’Europa in chiave federalista. Costruire un nuovo continente più coeso, che - soprattutto dal punto di vista americano - sia capace di fare da cuscinetto al nuovo pericolo che viene da est: il comunismo. È in quest’ottica che iniziano le prime trattative, che vedono al centro soprattutto tre paesi: l’Italia, la Francia e la Germania. Lo racconta il professor Ernesto Galli della Loggia ospite di Michela Ponzani a “Il Tempo e la Storia”. Dopo un tentativo fallito di rendere l’Europa un soggetto più saldo politicamente, si intraprende, con i Trattati di Roma nel 1957, la via dell’unità economica. Un’unità che tra mille difficoltà, slanci, allargamenti e polemiche, giungerà nel corso degli anni al raggiungimento di un obiettivo importante: la creazione di una vera e propria unità economica, sancita dal trattato di Maastricht del 1992 che prevede, tra le altre cose, la creazione di una banca centrale e di una moneta unica.

L’Europa e la Chiesa Quando si comincia a parlare di un’Europa unita, alla fine del secondo conflitto mondiale, sul soglio pontificio siede Pio XII, favorevole alla formazione di questo nuovo soggetto politico. Nel corso degli anni, l’Europa, tra mille difficoltà, diventa una realtà politica (ma soprattutto economica) importante e i Papi, da Giovanni XXIII a Giovanni Paolo II, passando per Paolo VI, contribuiscono al suo rafforzamento. Ne parlano il professor Alberto Melloni e Michela Ponzani a “Il Tempo e la Storia”, il programma di Rai Cultura in onda venerdì 3 marzo alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia. Negli ultimi anni, dopo le polemiche legate alle parole di Benedetto XVI a Ratisbona, Papa Francesco proverà a scuotere le coscienze dei leader politici, affinché il vecchio continente torni ad essere l’Europa dei popoli e non solo delle economie.

La Gran Bretagna e l’Europa. Un rapporto difficile Il 24 giugno 2016 gli elettori britannici nel referendum si sono espressi a favore della ‘Brexit’, cioè dell’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea. Ma come è maturato questo risultato, così inatteso alla vigilia? Quali sono stati i rapporti tra il Regno Unito e il lungo processo d’integrazione europea? In questa puntata andremo a scoprire le radici storiche di questo complicato legame, da Winston Churchill a Margaret Thatcher, da Jo Cox a Nigel Farage. Michela Ponzani ne parlerà col professor Agostino Giovagnoli.

Universitari d'Europa. L'Erasmus E’ considerato uno dei maggiori successi del processo d’integrazione europea. E’ il programma Erasmus, nato nel 1987 per favorire la mobilità degli studenti universitari del Vecchio Continente e giunto nel 2017 al suo trentennale, forte di ben 4 milioni di studenti ‘erasmiani’ e quasi 300.000 nuove partenze ogni anno. In questa puntata de 'Il tempo e la storia' Michela Ponzani ne parlerà col prof. Marco Bontempi. Ci saranno interviste a Sofia Corradi, la docente italiana che ha ideato il programma, nonché a studenti che ci spiegheranno l’impatto che l’Erasmus ha avuto sulla loro vita. Infine andremo a conoscere meglio una delle punte di diamante dell’accademia europea, cioè l’EUI, l’European University Institute (Istituto Universitario Europeo), con sede a Fiesole, tra le colline sopra Firenze: un altro esempio di formazione di una cultura transnazionale.

La preistoria dell’Unione Europea Oggi l’Unione Europea è un’ organizzazione internazionale con 28 paesi membri, un proprio Parlamento, una banca centrale e un mercato comune in parte caratterizzato da una moneta unica, l’euro. Ma prima di diventare una realtà politica, l’Unione europea è stata per molto tempo soltanto un grande ideale condiviso. Insieme al prof. Emilio Gentile ripercorriamo il viaggio che ha portato all’Europa odierna, dal 1700 quando nel clima dell’illuminismo nasce l’idea di un’Europa dei popoli, sino al termine della seconda guerra mondiale, con il solenne discorso paneuropeo tenuto dall’ex primo ministro inglese Winston Churchill a Zurigo. Si scopre così che l’“Europa unita” è stata per diversi secoli solo un’idea, capace però di animare il Continente, ispirare le teorie dei filosofi, le rivoluzioni dei popoli oppressi e accendere le fantasie di imperatori e dittatori.

L’Europa Unita La crisi economica e politica di questi ultimi anni rischia di incrinare l’unità dei 28 paesi europei: un’unità che tra difficoltà e contraddizioni ha comunque garantito un periodo di pace e prosperità. A ‘Il tempo e la Storia’ il professor Lucio Villari ripercorre il lungo cammino che ha portato alla costituzione dell’Unione Europea, a partire dal “Manifesto di Ventotene”, scritto nell’inverno 1941-1942 a guerra mondiale in corso, passando per la nascita della CECA (la comunità del carbone e dell’acciaio) nel 1951 e alla firma dei Trattati di Roma del 1957, per giungere poi al Trattato di Maastricht del 1992 e all’adozione dell’euro nel 2002.

1989: dopo il muro una nuova Europa Il cammino compiuto in venticinque anni dall’Europa di oggi, dalla caduta del muro di Berlino all’entrata dei paesi del blocco orientale nell’UE. Il 9 novembre del 1989, con il muro crolla la Cortina di Ferro che separava l’Europa. Dopo anni di avvicinamento, nel 2004 fanno il loro ingresso nell’Unione Europea Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Ungheria, Slovenia, Malta, Cipro, più Estonia, Lettonia e Lituania. Nel 2007 si aggiungono la Romania e la Bulgaria; nel 2013 la Croazia.

Il professor Giovanni Sabbatucci ripercorre con Massimo Bernardini i passaggi più significativi di questo ultimo quarto di secolo, per capire meglio come la caduta del muro abbia trascinato con sé il blocco orientale dei paesi comunisti e che ruolo abbia giocato la Comunità Europea in questo passaggio dalla dittatura alla democrazia.